Hunderte Kegelrobben zum Fellwechsel auf Helgoländer Düne 28.03.2022

Zum Fellwechsel im Frühjahr sind derzeit wieder Hunderte Kegelrobben auf der Helgoländer Düne. In einer langen Reihe liegen die Tiere dicht nebeneinander am Strand. Eine so große Zahl können die Besucher auf der Nordseeinsel nur in ganz bestimmten Monaten beobachten: „Die Tiere haben zweimal im Jahr die biologische Notwendigkeit, an Land liegen zu müssen - in der Wurfzeit und während des Fellwechsels“, sagt Ute Pausch, Rangerin der Gemeinde Helgoland.