Polizei FOTO: David Inderlied Schwerin Hundebiss: Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung Von dpa | 10.03.2022, 14:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem Hundebiss in der Wismarer Innenstadt ermittelt die Polizei gegen einen Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wie die Polizeiinspektion der Stadt mitteilte, hatte der nicht angeleinte Hund eine 43-Jährige am Arm und ihr Kleinkind ins Bein gebissen. Der Halter brachte sein Tier zwar anschließend unter Kontrolle, floh jedoch laut Polizei vom Tatort in der Nähe der St-Georgen-Kirche.