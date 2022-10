Sprechstunde für demente Hunde Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Desorientiert und verängstigt Auch Tiere können dement werden Von dpa | 10.10.2022, 12:07 Uhr

Der Hund steht hilflos in der Ecke, die Katze miaut ohne Unterlass - was kann das bedeuten? An der Tierärztlichen Hochschule Hannover kennt man solche Fälle: Auch Tiere können dement werden.