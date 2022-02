Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Hund-katze-co Ermittlungen zu Stallbrand eingestellt: Defekt war Ursache Von dpa | 25.02.2022, 09:02 Uhr | Update vor 22 Min.

Ein Jahr nach dem Brand in einem Schweinestall in Kobrow bei Sternberg (Ludwigslust-Parchim), bei dem etwa 3000 Tiere verendeten, sind die Ermittlungen zu dem Fall eingestellt worden. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte, wurde das Feuer durch einen Defekt in der Computeranlage ausgelöst. Das hätten intensive Untersuchungen und Nachforschungen eines Gutachters ergeben.