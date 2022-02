Verena Nerschbach FOTO: Ole Spata Lebensqualität statt Heilung Chemotherapie beim Hund sollte gut überlegt sein Von dpa | 18.02.2022, 05:09 Uhr | Update vor 15 Std.

Nicht nur Menschen, auch Hunde können an Krebs erkranken. Und so wie in der Humanmedizin gibt es auch für sie eine Chemotherapie. Aber was kann das bringen? Und wie sieht es mit Nebenwirkungen aus?