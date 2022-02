Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Schleswig-holstein Brand in Schweinestall: 300 Tiere bei Großeinsatz gerettet Von dpa | 21.02.2022, 11:29 Uhr | Update vor 36 Min.

Die Feuerwehr hat 300 Schweinen bei einem Stallbrand in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) das Leben gerettet. Das Feuer sei am Sonntagabend auf dem Strohboden oberhalb des Stalls ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer seien bereits Flammen hinter den Fenstern im Dachboden zu sehen gewesen und Rauch sei aus dem Dachbereich des landwirtschaftlichen Betriebes gequollen.