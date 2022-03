Löwin "Zeta" FOTO: Guido Kirchner Tiere Älteste Zoo-Löwin in der EU feiert Geburtstag Von dpa | 21.03.2022, 13:26 Uhr | Update vor 40 Min.

Mit einem im Karton verpackten Tierknochen und der aufgeklebten Zahl 24 hat Löwin Zeta am Montag im Zoo in Münster Geburtstag gefeiert. Die Löwendame ist nach Angaben des Zoos der älteste Löwe aller Tierparks auf dem Gebiet der Europäischen Union (EU). Zum 24. Geburtstag gab es tiergerecht einen Knochen, den Zeta abnagen konnte. Zuvor musste sie allerdings das Geschenk in ihrem Gehege auspacken.