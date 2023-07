Alle Tiere sind gestorben. Foto: dpa/Department of Biodiversity, Conservation and Attractions up-down up-down Tiere werden eingeschläfert „Natürliches Phänomen“: 97 Grindwale sterben am Strand in Westaustralien Von afp | 27.07.2023, 12:14 Uhr

Helfer und Retter hatten bis zuletzt alles versucht, um die 97 Grindwale in Wasser zurückzubringen. Doch am Ende mussten sie am Strand eingeschläfert werden.