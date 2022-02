Wildkatze FOTO: Swen Pförtner Schleswig-holstein 17 Norwegische Wildkatzen im Kreis Stornmarn ausgesetzt Von dpa | 25.02.2022, 15:05 Uhr | Update vor 32 Min.

In Reinbek (Kreis Stormarn) sind seit Januar 17 Norwegische Wildkatzen ausgesetzt worden. Es handelt sich um fünf erwachsene Tiere und zwölf Katzenkinder im Alter zwischen sieben Wochen und acht Monaten, wie die Polizei am Freitag in Ratzeburg mitteilte. Die Tiere seien an unterschiedlichen Tagen unter anderem in einer Tierherberge, in einem Kleingartenverein und an einer Grundschule gefunden worden.