„Es handelt sich bei dem Meranti-Baum um den größten und zugleich einen der am stärksten bedrohten Tropenbäume weltweit. Er ist insbesondere durch illegalen Holzeinschlag gefährdet – und mit ihm alles Leben, was auf und rund um ihn herum existiert“, erklärt Zoodirektorin Dr. Simone Schehka, wie es zu dem Namen gekommen ist. „Der Meranti-Baum ist daher nicht nur Symbol für die Vielfältigkeit der Tropen, er ist auch Mahnmal für die ständig fortscheitende Zerstörung des tropischen Lebensraums.“

Der erste Spatenstich für die neue Meranti-Halle. Tatkräftig angepackt haben (v.l.) Michael Kohl, Dr. Ludger Hellenthal, Markus Lewe, Katja Biek, Dr. Simone Schehka, Christine Zeller, Helge Peters und Dirk Heese. Foto: Allwetterzoo Münster

Im Oktober 2020 begannen die ersten Arbeiten im Zoo mit der Räumung Baufeldes. Das Team des Allwetterzoos wurde dabei von mehreren Einheiten des THWs unterstützt. „Diese Kooperation war einfach klasse: Das war eine tolle Unterstützung, denn immerhin geschah die Räumung des Baufeldes in Eigenarbeit durch unser Team. Die Ortsverbände des THWs waren wiederum dankbar, dass es seine Mitglieder an realen Problemen und Herausforderungen, wie zum Beispiel dem Fällen von Problembäumen, schulen konnte“, erklärt Dirk Heese, Prokurist des Allwetterzoos, die Zusammenarbeit. So wurden unter anderem Kettensägen-Lehrgänge seitens des THW im Baufeld durchgeführt.

Viel Raum für die Tiere

Die neue Tropenhalle hat eine Grundfläche von 4.000 Quadratmetern. Inklusive der Außenanlagen wird insgesamt auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern gebaut. Im höchsten Punkt weist die Folien-Kuppel-Konstruktion der neuen Halle eine Höhe von 16 Meter auf. „Das ist auch gut so, denn wir wollen unsere Besucher in tropische Höhen entführen“, sagt die Zoodirektorin Dr. Simone Schehka. „Uns ist das Erlebnis der Tropen auf allen Ebenen wichtig. Über eine Brücke in sieben Metern Höhe können Besucher den Brüllaffen in die Augen schauen und die Faultiere in den Baumkronen beobachten. Und ein spektakulärer Unterwassereinblick ermöglicht den direkten Blick auf die schwimmenden Riesenotter.“ So ist es ab dem 23. Juni möglich, die neue Tropenwelt auf gleich mehreren Ebenen zu erleben. Weitere tierische Bewohner sind unter anderem Tapire und Ameisenbären, die ebenfalls eine Heimat in der neuen Meranti-Halle bekommen. „Es wird auch ein begehbares Gehege mit Roten Varis geben. Auf einem Abenteuerweg können die Tiere dann hautnah erlebt werden.“

Auf dem Höhenweg können die Gäste in rund sieben Metern die Halle und die Tiere aus der Vogelperspektive erleben. Foto: Allwetterzoo Münster

Ziel: Klimaneutralität

Mit der Fertigstellung wird der Allwetterzoo Münster auch einen weiteren großen Schritt in Sachen Energieeinsparung und Nachhaltigkeit machen. „Wenn die Winter, wie in den vergangenen Jahren, recht mild ausfallen, können wir die Meranti-Halle nahezu ganzjährig bis zu 100 Prozent klimaneutral betreiben“, so Schehka. Das sei möglich, da das Gebäude mittels Geothermie beheizt würde und dank Betonkernaktivierung die Wärme auch gespeichert werden könne. „Die Energie für die Erdpumpen erhalten wir durch Photovoltaik. Der Sonnenstrom betreibt auch die Pumpen für die Wasseraufbereitung. Hier haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Im Bereich der Pinguinanlage haben wir bereits eine Reinigungsanlage installiert, mit der wir den Wasserverbrauch halbieren konnten.“ Und auch das Heizen mittels Geothermie ist für den Allwetterzoo Münster kein Neuland, denn unter anderem wird der Stall für den Elefantenbullen Alexander so beheizt. „Wärme aus der Erde nutzen wir auch für das Beheizen der Gepard-Hütten. Eine Wärmepumpe zapft die gespeicherte Wärme im Erdreich an und gibt sie an die Bodenheizung ab“, so Dirk Heese.

Ameisenbärin Milo fühlt sich wohl in der neuen Tropenhalle. Foto: Allwetterzoo Münster

Neben den tierischen Highlights werden die Stadt Münster sowie das gesamte Münsterland mit der Meranti-Halle aber um noch eine weitere Attraktion reicher. „Wir haben auch neue Veranstaltungsräume geschaffen. Egal ob Kongress, Tagung oder Hochzeit. Die Gesellschaft kann die gesamte Zeit durch eine große Glasscheibe das Treiben in der Meranti-Halle beobachten – ohne die Tiere zu stören und ohne schwitzen zu müssen. Zum Empfang oder in der Tagungspause können die Gäste dann auf einen Balkon und damit in die Tropenhalle eintreten und das Treiben sowie die Dschungelatmosphäre genießen“, freut sich die Geschäftsleitung.

