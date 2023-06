Schon auf einem sehr guten Weg, will sich der Allwetterzoo Münster nicht auf den guten Ergebnissen ausruhen. Er will seiner Vorreiterrolle weiter gerecht werden und diese ausbauen. „Die Errichtung der neuen Tropenhalle soll nicht nur von Aussterben bedrohten Tieren eine neue Heimat geben. Die Tropenhalle soll auch in Sachen Energieeffizienz vorbildlich sein“, nennt Dr. Simone Schehka den Anspruch der neuen Tropenhalle. „Wir haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre dazu genutzt, um unsere neue Tropenhalle so nachhaltig und energieeffizient wie möglich zu bauen und am Ende auch betreiben zu können.“

Um diese Ziele zu erreichen, wurden bei der Planung sowie dem Bau modernste Werkstoffe und Verfahren angewendet, um die Meranti-Halle trotz ihres enormen Energiebedarfs so klimaneutral wie möglich betreiben zu können. „Wir haben unter anderem die Daten aus den bereits existierenden Bodensonden rund um den Elefantenpark ausgewertet. Auf dieser Basis wurde dann berechnet, wie viele Bohrungen wir für die neue Tropenhalle benötigten, die wir ebenfalls mit Erdwärme betreiben werden“, erklärt Prokurist Dirk Heese.

Photovoltaikanlage und Wärmepumpe

Insgesamt befördern 34 Erdsonden aus 250 m Tiefe 15 bis 18 °C warmes Wasser nach oben. Die Wärme der Sole wird über vier Wärmepumpen für die Beheizung mittels Betonkerntemperierung genutzt. Insgesamt sind 13 Kilometer Rohrleitungen in der elliptischen Außenwand und den Wegen verlegt. Im Sommer wird die Meranti-Halle mittels Betonkerntemperierung entsprechend gekühlt und die Erdsonden als Wärmesenken genutzt.

Mit großen Wassertanks wird das Regenwasser gesammelt und zur Bewässerung verwendet. Foto: Hugo Essing GmbH

Zudem werden bei kalten Außentemperaturen über die beiden Lüftungsanlagen 12.000 m3/h erwärmte Luftmasse eingebracht. Die Wärmepumpe und die Zirkulationspumpen für die Beregnungsanlage werden mit Strom betrieben, der mit der 44,5-kWp-Photovoltaikanlage gewonnen wird. Die Gebäudetechnik und die acht Beregnungskreise wurden vom Fachbetrieb Hugo Essing GmbH installiert.

Innovative Beregnungsanlage

Auch die Bewässerung der Pflanzen folgt einem innovativen Konzept über acht Beregnungskreise. Sollte zunächst das Regenwasser nur als Gießwasser verwendet werden, entschied sich der Allwetterzoo Münster in der Planung, auch die am Tragwerk des Kuppeldachs abgehängte Beregnungsanlage mit Regenwasser zu speisen. Der Wassernebel wird durch die in den Kunststoffrohren integrierten Sprühdüsen morgens sowie abends und außerhalb der Öffnungszeiten ausgebracht. Für die Beregnung und die Bewässerung der Pflanzen wird das gesammelte Regenwasser aufbereitet. Das in den Tanks gesammelte Wasser wird mit Meersand gefiltert.

Der jährliche Regenertrag der rund 3.000 m2 großen Dachfläche und 400 m2 Wegfläche wurde mit Algorithmen unter Berücksichtigung des alle fünf Jahren wiederkehrenden fünfminütigen Regenereignisses (356 l/s*ha) und des 100 Jahre wiederkehrenden fünfminütigen Regenereignisses (642 l/s*ha) mit 2.080.0000 l/a bemessen. Das Niederschlagswasser wird in einem 76.000 l fassenden Kunststofftank an der Nordseite und einem weiteren mit 56.000 l Speichervolumen an der Südseite gesammelt.

Dirk Heese ist deswegen zuversichtlich: „Die Klimaziele von Bund, Land und Kommune für 2030 haben wir seitens des Allwetterzoo Münster dann mit Fertigstellung der Meranti-Halle schon unterschritten und würden uns dann deutlich den Zielen von 2050 annähern.“

