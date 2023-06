Schon im Eingangsbereich sind alle eingeladen, einen Moment in der modern gestalteten Edukation zu verweilen. Hier gibt es einen ersten Überblick über den Namensgeber, den Meranti-Baum, sowie zahlreiche weitere Möglichkeiten, Spannendes und Informatives über die Regenwälder dieser Erde zu erfahren.

Höhepunkt der Edukation ist in dieser Hinsicht die „Forscherstation“ unter dem Balkon der „Meranti-Events“. Eingebettet zwischen zwei Terrarien der Königs-Python und des Fidschi-Leguans finden sich Stelen, die spannende Informationen bereithalten. Zudem gibt es hier zwei interaktive Stationen, die zum Mitmachen und Spielen animieren. Am Ende können alle neues Wissen über den Regenwald und seine Schätze, wie Gewürze und Arzneimittel, erfahren. Aber auch die Wechselbeziehungen zwischen den zahllosen Bewohnern sowie die Gefährdung durch Regenwaldzerstörung und Rodung werden hier kompakt vermittelt.

Ein weiterer Punkt mit Mehrwert ist dort, wo der Blick erstmal in den Unterwasserbereich der Riesenotter geht. Wer sich hier umdreht, der erfährt spannendes über diese Tiere und ihre mythologische Bedeutung für die indigene Bevölkerung im Amazonasgebiet. Am Ausgang gibt es dann noch einmal Infos zu dem Großen Ameisenbären, der als letztes beim Gang durch die Meranti-Halle erlebt werden kann.

Mit der Forscher-App kann man die Tiere in der Meranti-Halle auch digital erleben. Foto: Allwetterzoo Münster

Onlinespiele und Informationen rund um die Tropen

Die Meranti-Halle soll und kann am besten mit allen Sinnen erfahren werden. Wer aber noch eine weitere Erlebnis-Ebene hinzufügen möchte, der kann auf die digitale Ebene gehen. Im Rahmen der Planung der Meranti-Halle wurde mit Lemontree eine Plattform geschaffen, auf der gleich mehrere Dinge erlebt, gespielt und gesehen werden können.

In der Meranti-Halle gibt viel zu entdecken. Quirlige Tiere, bunte Pflanzen und vieles mehr. Die Frage ist: Können die Besucher auch wirklich alle sehen und die tierischen Bewohner richtig zuordnen? Die Forscher-App hilft dabei, die Entdeckungen und Begegnungen richtig zu bestimmen. Dabei gibt es zwei Schwierigkeitsgrade, um möglichst vielen Menschen das Erlebnis Meranti-Halle digital näherzubringen.

Zwei interaktive Spiele geben dabei einen generellen Einblick in die Welt der Tropen bzw. in das kambodschanische Artenschutzzentrum des Allwetterzoos Münster. Wenn in dem einen von zweien Spielen vom Turm gesprochen wird, geht es in erster Linie um die Urwaldriesen, die wie Türme aus dem Dschungel ragen. An ihnen erklärt das Spiel, das auch ein Wald verschiedene Stockwerke haben kann, genauso wie ein Haus. Tropische Wälder haben entsprechend eine besonders hohe Vielfalt an Pflanzen und Tieren in den verschiedenen Stockwerken. Alle sind eingeladen mit einzusteigen in den digitalen Fahrstuhl. In jedem Stockwerk gibt es etwas zu entdecken.

Die Infokästen bieten jede Menge Wissen über die tropischen Gefilde und ihre Bewohner. Foto: Allwetterzoo Münster

Wer hingegen wissen will, was alles in dem Artenschutzzentrum des Allwetterzoos Münster, dem Angkor Centre for Conservation of Biodiversity (Angkor-Zentrum für die Erhaltung der biologischen Vielfalt), kurz ACCB, geschieht, der kann an einem interaktiven Spaziergang durch das Artenschutzzentrum teilnehmen. Das Ziel der Einrichtung ist es, zum Erhalt der Tierwelt und der Artenvielfalt in Südost-Asien beizutragen.

Was jeder Mensch zu Hause machen kann, um etwas für Arten- und Klimaschutz zu tun – denn das steht in einem direkten Zusammenhang – können alle im CO 2 -App Spiel herausfinden. Denn Klimaschutz betrifft nicht nur jeden, es kann auch wirklich jeder etwas dafür tun. Dafür wandeln die Spielenden durch virtuelle Räume einer Wohnung und können verschiedene Entscheidungen treffen. Wer dann am Ende vor die Haustür tritt sieht, was für eine Welt er mit seinen Entscheidungen geschaffen hat.

