Noch Hunger: Man sieht es Zecken nicht an, welche Viren und Bakterien sie übertragen. FOTO: www.imago-images.de FSME und Borreliose im Norden Gefahr durch Zecken: Wie Sie sich schützen Von Marian Schäfer | 14.05.2022, 07:00 Uhr

Bei schönem Wetter drängt es uns raus in die Natur. Doch in Wald und Wiese lauern vielfach Zecken, die Krankheiten übertragen können. Wie groß das Risiko auch in Norddeutschland ist – und wie Sie sich schützen können.