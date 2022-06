HANDOUT - Eine elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l). Foto: Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa/Symbolbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Cynthia S. Goldsmith Krankheit Zahl der Affenpocken-Fälle in Hamburg nahezu verdoppelt Von dpa | 22.06.2022, 18:05 Uhr

In Hamburg hat sich die Zahl der Affenpocken-Fälle in rund einer Woche nahezu verdoppelt - wenn auch auf niedrigem Niveau. Bis Mittwoch sei das Virus bei 30 Männern mit Wohnsitz in der Hansestadt nachgewiesen worden, teilte die Sozialbehörde mit. Dienstag vergangener Woche waren erst 16 Fälle bekannt. Infektionen mit lebensbedrohlichen beziehungsweise sehr schweren Krankheitsverläufen gab es in Hamburg den Angaben zufolge bisher nicht. Infizierte müssten sich für 21 Tage isolieren.