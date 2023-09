Wenn Arzneimittel nicht wirken Wirkstoffpflaster klebt nicht? Das sollte man bei Qualitätsmängeln tun Von dpa | 13.09.2023, 17:53 Uhr Wenn ein Wirkstoffpflaster nicht funktioniert, kann es an folgende Grüde legen. Entweder es wurde nicht richtig verwendet oder es mangelt dem Produkt an Qualität. Bei Qualitätsmangel sollte man dies bei der Apotheke melden. Symbolfoto: Imago Images/Jochen Tack up-down up-down

Das Wirkstoffpflaster will einfach nicht kleben, obwohl Sie sicher sind, es richtig angewendet zu haben? Das muss nicht am Wirkstoff liegen, dies kann auch bei Qualitätsmängeln passieren. Geben Sie bei diesem Verdacht in der Apotheke Bescheid. Hier erfahren Sie warum.