Zigarettenstummel verschmutzen den Strand von Arenal auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca. FOTO: dpa/Clara Margais WHO-Bericht Wie Rauchen die Umwelt belastet Von dpa | 31.05.2022, 15:07 Uhr

7000 giftige Chemikalien sind laut WHO in Tabakprodukten enthalten, die beim Wegwerfen in der Natur landen. Mit Millionen-Kosten für die Steuerzahler. Hierzulande steigt die Zahl der Raucher indes wieder.