Affenpockenvirus Foto: Niaid/Niaid/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Ein Jahr Affenpocken WHO sieht Gefahrenpotenzial bei Mpox Von dpa | 02.05.2023, 11:31 Uhr

Die WHO hat wegen Mpox-Ausbrüchen in zahlreichen Ländern 2022 eine internationale Notlage ausgerufen. Die Zahl der Fälle ist zwar um 90 Prozent gesunken, Entwarnung gibt es von der WHO aber nicht, im Gegenteil.