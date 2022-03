AWO Fachstelle Schulvermeidung in Hannover FOTO: Moritz Frankenberg Unterstützung suchen Wenn Kinder aus Angst nicht mehr zur Schule gehen Von dpa | 30.03.2022, 11:01 Uhr | Update vor 1 Std.

Der psychische Druck für Kinder und Jugendliche hat in der Corona-Zeit zugenommen. Wegen Depressionen oder auch Mobbing schaffen es manche kaum, am Unterricht teilzunehmen. Ein Besuch in einem Projekt für Schulvermeider.