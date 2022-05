Diese Musikkapelle spielte Weihnachtslieder im Mai. Foto: Roberto Pfeil/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Roberto Pfeil Gesundheit-fitness Weihnachtsmarkt im Mai Von dpa | 22.05.2022, 14:55 Uhr

Komm, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt! Das konnte man am Wochenende tatsächlich in der Stadt Solingen sagen. Die Stadt liegt in Nordrhein-Westfalen. Und wieso war das dort möglich? Im Dezember war der Markt abgesagt worden, wegen Corona. Nun holte man ihn nach.