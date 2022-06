ILLUSTRATION - Wenn die Beine sich an heißen Tagen schwer anfühlen, helfen Bewegung und Abkühlung. Foto: Christin Klose/dpa-tmn FOTO: Christin Klose An heißen Tagen Was tun, wenn die Beine schwer sind? Von dpa | 16.06.2022, 07:03 Uhr

Geschwollene Knöchel und schwere Beine am Abend: So geht es vielen an heißen Tagen. Die Beine hochzulegen, ist längst nicht das einzige, was man dann tun kann.