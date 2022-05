ARCHIV - Wenn man mit aufgeheizter Haut ins kühle Wasser springt, ist das eine Belastung für den Kreislauf. Deshalb sollte man auch nicht mit vollem Magen schwimmen gehen. Foto: Maja Hitij/dpa/dpa-tmn FOTO: Maja Hitij Mit Spaß ins Nass Was Sie zum Badesaison-Start wissen müssen Von dpa | 19.05.2022, 04:20 Uhr

Es geht wenig über einen Sommertag am See oder im Freibad. Warum schmecken die Pommes dort so gut? Und wie bekomme ich auf der Wasserrutsche ordentlich Tempo? Antworten zum Start der Badesaison.