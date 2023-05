Apps auf Rezept Foto: Bernd Diekjobst/dpa-tmn up-down up-down DiGA Was Sie über Apps auf Rezept wissen sollten Von dpa | 04.05.2023, 04:31 Uhr

Die vier Buchstaben DiGA stehen für „Digitale Gesundheitsanwendung“. In einfachen Worten: eine App auf Rezept. Was können die digitalen Helfer bringen - und wie kommt man an sie ran?