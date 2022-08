Aktinische Keratose FOTO: Universitätsmedizin Essen/dpa-t up-down up-down Rötliche Flecken, raue Haut Was hilft bei aktinischer Keratose? Von dpa | 26.08.2022, 04:36 Uhr

Ungeschützt in die Sonne? Bloß nicht! Die Haut vergisst solche Momente nicht. Oft zeigen sich Schäden erst Jahre später in Form aktinischer Keratose. Welche Therapien gibt es da? Und was bringen sie?