„Gesundheit im Gespräch" Wenn das Kreuz plagt Von Jens Lintel | 08.03.2022

Volksleiden Rückenschmerzen: Experten wie der Neurochirurg Dr. Frank Möllmann, der das Wirbelsäulenzentrum der Neurologie der Niels-Stensen-Kliniken in Osnabrück leitet, gehen davon aus, dass sich etwa ein Drittel aller Menschen in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben wegen Rückenproblemen in ärztliche Behandlung begeben müssen. Zehn Prozent aller Erwachsenen sind nach den Angaben von Möllmann sogar von chronischen Rückenschmerzen betroffen: Bei ihnen halten die Beschwerden länger als sechs Monate an.