Körperbild Warum wir unser Spiegelbild jeden Tag anders wahrnehmen Von dpa | 07.07.2023, 10:48 Uhr

Gestern beim Blick in den Spiegel noch „Oh, so ein schöner Mensch!“ gedacht. Und heute? Sind die Selbstzweifel im Kopf gefühlt 100 Dezibel laut. Eine Psychologin erklärt, warum das so ist.