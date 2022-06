Nicht nur Badeseen sind beliebt zum Abkühlen an heißen Tagen, sondern auch Flüsse - wie hier die Isar in München. Doch gerade in der Mitte der Gewässer ist die Strömung oft stark. Foto: Matthias Balk/dpa/dpa-tmn FOTO: Matthias Balk Sicher baden Vorsicht Strömung: In Flüssen besser nah am Ufer abkühlen Von dpa | 16.06.2022, 13:51 Uhr

Nicht jeder hat an heißen Tagen ein Freibad oder einen See mit Badestelle in der Nähe. Aber vielleicht einen Fluss. Wer sich darin abkühlt, sollte aus gutem Grund besser in Ufernähe bleiben.