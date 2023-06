Vor dem Fernseher eindösen Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Berieselung zum Einschlafen Vor dem Fernseher eindösen - schadet das meinem Schlaf? Von dpa | 22.06.2023, 04:19 Uhr

Sich von Serie, Hörbuch oder Podcast in den Schlaf tragen lassen: Das kann auf die Schlafqualität schlagen, muss aber nicht. Am Ende kommt es auf Ihr persönliches Einschlafritual an.