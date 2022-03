Vietnam FOTO: Michael Kappeler Einreise Vietnam hebt Quarantäne für Reisende mit negativem Test auf Von dpa | 16.03.2022, 15:01 Uhr | Update vor 54 Min.

Die Tourismusindustrie in Vietnam liegt seit Beginn der Viruskrise komplett am Boden. Trotz steigender Omikron-Zahlen ist das Reisen in das beliebte Urlaubsland mit negativem PCR-Test wieder möglich.