Gewerkschaft Verdi will Tarifeinigung für Unikliniken noch diese Woche Von dpa | 21.06.2022, 01:50 Uhr

Im monatelangen Streit um bessere Arbeitsbedingungen an sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen drücken die Beschäftigten aufs Tempo. Zu Beginn der mittlerweile achten Streikwoche im Kampf um einen Tarifvertrag Entlastung will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in einer Pressekonferenz an diesem Dienstag (11.00 Uhr) im Streikzelt der Uniklinik Köln über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit den Arbeitgebern informieren.