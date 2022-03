Jodtabletten FOTO: Fabian Sommer Strahlenschutz Verband: Jodtabletten in NRW-Apotheken ausverkauft Von dpa | 09.03.2022, 13:35 Uhr | Update vor 25 Min.

Angesichts der gestiegenen Nachfrage nach Jodtabletten wegen des Ukraine-Krieges sind die Präparate in den nordrhein-westfälischen Apotheken derzeit ausverkauft. „Leider wird gerade alles gekauft, was Jodid enthält“, sagte der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein, Thomas Preis, am Mittwoch. Hersteller und der Großhandel seien auf die große Nachfrage nicht vorbereitet gewesen. Unter den Lieferengpässen leide nun die Regelversorgung von Patienten, die wegen Schilddrüsenerkrankungen Jodid benötigten, sagte Preis. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ berichtet.