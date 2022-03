Ohnmachtsgefühle FOTO: Julian Stratenschulte Gesundheit-fitness Untersuchung: Krieg bereitet Bürgern starke Ohnmachtsgefühle Von dpa | 03.03.2022, 15:07 Uhr | Update vor 25 Min.

Der Krieg in der Ukraine bereitet vielen Deutschen einer Untersuchung zufolge extreme Ohnmachtsgefühle - und verstärkt damit die Zermürbung nach zwei Jahren Corona-Pandemie. Das erklärte das Kölner Rheingold-Institut am Donnerstag auf Basis tiefenpsychologischer und repräsentativer Befragungen in den vergangenen Tagen und Wochen. Die Bürger erlebten den russischen Angriff als plötzlichen Einbruch einer Kriegswirklichkeit mit großem Eskalationspotenzial. Die erlebte „Krisenpermanenz“, die vor allem junge Menschen als eine nicht enden wollende Dauerkrise erlebten, habe dadurch eine neue Dimension bekommen.