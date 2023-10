Kurs auffrischen Umfrage: Erste-Hilfe-Wissen lässt mit der Zeit nach Von dpa | 16.10.2023, 16:23 Uhr | Update vor 1 Std. Erste Hilfe üben Foto: Soeren Stache/dpa/dpa-tmn up-down up-down

Angenommen, jemand sackt vor Ihren Augen in sich zusammen, ist bewusstlos - Kreislaufstillstand. Hätten Sie in so einer Situation noch das Wissen aus dem letzten Erste-Hilfe-Kurs parat?