Ukraine-Flüchtlinge in Pflege: Pilotprojekt in zwei Ländern Von dpa | 27.05.2022, 16:36 Uhr

Zur raschen Integration von Ukraine-Flüchtlingen in Pflegeberufe starten Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ein Pilotprojekt. Dabei sollen Ukrainerinnen und Ukrainer mit einem entsprechenden Abschluss aus ihrem Heimatland schon ab Sommer in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten können, wie das Gesundheitsministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) werde dazu Sprachkurse in kleinen Gruppen fördern. Am Arbeitsplatz würden dann Alltags- und berufliche Fachsprache gefestigt und weiter trainiert.