ARCHIV - Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), spricht bei einer Pressekonferenz im Hauptsitz der WHO. Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa FOTO: Salvatore Di Nolfi Gesundheit WHO ruft wegen Affenpocken Notfallausschuss ein Von dpa | 14.06.2022, 11:49 Uhr | Update vor 12 Min.

In Deutschland ist die Zahl der Affenpocken-Fälle auf mehr als 200 gestiegen. Die EU kauft 110.000 Impfdosen und die WHO beruft in zahlreichen Ländern den Notfallausschuss ein.