Kriegsfolgen Tuberkulose-Fallzahlen in Deutschland leicht gestiegen Von dpa | 24.03.2023, 15:14 Uhr

Länger bestehender Husten, Nachtschweiß, Fieber und Gewichtsverlust: Das sind klassische Symptome von Tuberkulose. Die Krankheit ist in Deutschland selten. Allerdings macht sich der Krieg in der Ukraine auch in der hiesigen Statistik bemerkbar.