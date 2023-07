Eine Frau hät Tabletten und ein Wasserglas bereit Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Wechselwirkung beachten Tipps zur Einnahme von Medikamenten im Sommer Von dpa | 12.07.2023, 12:01 Uhr | Update vor 28 Min.

Wer Medikamente einnimmt oder kürzlich abgesetzt hat, sollte besser in den Beipackzettel schauen, bevor es in die Sonne geht. Denn manche Wirkstoffe können in Kombination mit Sonnenstrahlen eine lichtbedingte Hautreaktion auslösen, warnt die Apothekerkammer Niedersachsen.