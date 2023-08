Injektion in denselben Arm Studie zeigt: So könnte die Wirksamkeit einer Corona-Impfung gesteigert werden Von Henry Borgelt | 17.08.2023, 16:02 Uhr Eine Studie hat die Wirksamkeit der Corona-Impfung untersucht. Symbolfoto: dpa | Wolfgang Kumm up-down up-down

Die Corona-Impfung wird normalerweise in den Arm verabreicht. Bei der Erstimpfung ist es dabei egal, ob in den rechten oder linken. Die Zweitimpfung könnte aber effektiver sein, wenn sie in denselben Arm wie die Erstimpfung erfolgt. Das behauptet zumindest eine aktuelle Studie.