ILLUSTRATION - Während der Corona-Pandemie fühlte sich das Leben manchmal einsam an. Foto: Nicolas Armer/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung FOTO: Nicolas Armer Gesundheit-fitness Spuren in der Seele Von dpa | 29.05.2022, 13:02 Uhr

Es scheint so, als wäre die Corona-Pandemie fast vorbei. Fühlte sich diese Zeit für dich oft schwer an? Tatsächlich ging es wohl vielen Kindern und Jugendlichen so.