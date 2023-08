Sommerwetter Sonnenstich und Hitzschlag - wo liegt der Unterschied? Von dpa | 14.08.2023, 10:44 Uhr | Update vor 57 Min. Eine Frau fasst sich an den Kopf Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down

Sie sind am See ohne Hut in der prallen Sonne gelegen oder in der Nachmittagshitze eine Runde gelaufen? Das könnte sich rächen. Was Sie über Hitzenotfälle wissen sollten.