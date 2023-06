Person cremt sich mit Sonnenmilch ein Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down UV-Strahlung Sonnenschutz: Machen Sie einen dieser vier Fehler? Von dpa | 16.06.2023, 14:19 Uhr

Am See, im Garten, im Café: Nun im Sommer wollen wir die Sonne genießen. Damit wir nicht eines Tages die Quittung in Form von Hautkrebs bekommen, brauchen wir guten UV-Schutz. So geht's richtig.