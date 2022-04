HANDOUT - «Koch mit Ingwer. 1 Zutat, 25 Rezepte», Rose Marie Donhauser, Edition Michael Fischer/EMF Verlag, 64 S., 5 Euro, ISBN: 978-3863559281. Foto: Tina Bumann/EMF/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Tina Bumann Von Schärfe bis Schale So holt man das meiste aus Ingwer heraus Von dpa | 27.04.2022, 04:52 Uhr

Die scharfe Knolle ist in der Zubereitung unkompliziert - doch wie schält man Ingwer am besten? Und was kann man tun, wenn zu viel Ingwer im Essen gelandet sind? Expertinnen kennen die Antworten.