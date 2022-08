«Das E-Rezept» Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/dpa-tmn up-down up-down Ende der Zettelwirtschaft? So funktioniert das E-Rezept Von dpa | 31.08.2022, 04:05 Uhr

Digitaler Code statt rosa Rezept: Ab September können Patienten E-Rezepte in den Apotheken einlösen, etwa per Smartphone-App. Aber was ist mit Menschen ohne Smartphone?