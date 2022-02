Winterwetter in Slowenien FOTO: Sven Hoppe Corona-Maßnahmen auf Slowenien verlangt bei Einreise keinen 3G-Nachweis mehr Von dpa | 21.02.2022, 14:35 Uhr | Update vor 11 Std.

Fast übrall in Europa wird gelockert - so auch in Slowenien. Für Urlauber bedeutet das Erleichterungen bei der Einreise und beim Check-in im Hotel.