Schweinepest-Zaun: Vier tote Rehe und Hirsche in einem Jahr Von dpa | 25.05.2022, 17:21 Uhr

Der Zaun gegen die Afrikanische Schweinepest entlang der Grenze von Mecklenburg-Vorpommern zu Polen ist nach Worten von Agrarminister Till Backhaus (SPD) ein Erfolg. Er stelle für Wildtiere kaum ein Problem dar. Binnen eines Jahres seien zwei Hirsche und zwei Rehe an dem Zaun umgekommen, sagte Backhaus am Mittwoch in Schwerin. Das sei nicht schön, aber im Straßenverkehr gebe es jährlich im Nordosten mehr als 12 000 Wildunfälle. Das Leid der betroffenen Tiere sei ungleich größer.