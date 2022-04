Belgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ferrero FOTO: ERIC LALMAND Süßwaren Salmonellen-Fälle: Ferrero rechnet mit Einbußen an Ostern Von dpa | 12.04.2022, 05:40 Uhr | Update vor 1 Std.

In der vergangenen Woche muss Ferrero nach Salmonellen-Fällen in ganz Europa eine Fabrik in Belgien schließen. Dass nun Einbußen für das Frühjahrs-Geschäft erwartet würden, sei „selbstverständlich“.