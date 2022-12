Rinderhackfleisch Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Erbrechen und Durchfall Salat, Hackfleisch und Keksteig: Bundesamt warnt vor Keimen Von dpa | 01.12.2022, 14:31 Uhr

Salat in Fertigpackungen, Hackfleisch oder roher Plätzchenteig: in all diesen Lebensmitteln haben Prüfer krankmachende Keime gefunden. Menschen, die empfindlich reagieren, sollten besonders vorsichtig sein.