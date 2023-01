Grippe Foto: Maurizio Gambarini/dpa up-down up-down Keine erhöhte Aktivität mehr RKI: Grippewelle nach frühem Beginn bereits beendet Von dpa | 26.01.2023, 10:47 Uhr

Bereits im Herbst stiegen die Grippefallzahlen rapide an. Doch so früh wie die Grippewelle begann, so früh endet sie offenbar auch. Laut RKI hat sich die Infektionslage deutlich entspannt.