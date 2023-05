Raucherin Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Kampf gegen Nikotin Raucheranteil unter jungen Menschen in Deutschland steigt Von dpa | 31.05.2023, 04:47 Uhr

Ob Lungen- oder Luftröhrenkrebs: Zehntausende Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland an den Folgen des Rauchens. Doch der Kampf gegen das Nikotin ist trotz aller Warnungen schwer - gerade in Deutschland.