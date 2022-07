Die Apothekerkammer Niedersachsen gibt wichtige Tipps und Tricks zu Ohrenschmerzen in der Badesaison. FOTO: Imago-Images / Sven Simon up-down up-down Entzündung des Gehörgangs Badesaison: Apothekerkammer Niedersachsen gibt Tipps gegen Ohrenschmerzen Von Carolin Ungrad | 15.07.2022, 14:00 Uhr

Ob See, Meer oder Schwimmbad - die Badesaison ist bereits in vollem Gange. Häufig führen Badetage aber zu unangenehmen Ohrenschmerzen. Auf was Sie beim Schwimmen achten sollten und wie Sie bei Symptomen handeln können.