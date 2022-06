ARCHIV - Zwei junge Männer springen ins Wasser. Foto: Ina Fassbender/dpa/dpa-tmn/Symbolbild FOTO: INA FASSBENDER Freizeit Qualität von Badewasser in MV meist ausgezeichnet Von dpa | 03.06.2022, 13:01 Uhr

Das Badewasser an den Küsten und Seen in Mecklenburg-Vorpommern hat überwiegend eine ausgezeichnete Qualität. Das geht aus dem jährlichen Badewasser-Bericht der Europäischen Umweltagentur und der Europäischen Kommission hervor. Etwa 88 Prozent der rund 300 Seen und Küstenabschnitte wurde für das vergangene Jahr mit „ausgezeichnet“ bewertet. Vereinzelt erhielten die Badestellen auch die Note „gut“ und „ausreichend“.